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Таков путь: Disney потерял 4 миллиона подписчиков

Источник: Disney+

Disney+ потерял 4 млн подписчиков во втором финансовом квартале после ухода 2,4 млн подписчиков в первом. Сейчас на платформах Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu и ESPN+ их в общей сложности 231,3 млн.

Соотношение сил такое:

Disney+ — 104,9 млн (на 1% больше, чем 104,3 млн в конце первого квартала);

Disney+ Hotstar — 52,9 млн (на 8% меньше, чем 57,5 млн в конце первого квартала);

Hulu — 48,2 млн (48 млн в конце первого квартала);

ESPN+ — 25,3 млн (на 2% больше, чем 24,9 млн на конец первого квартала).

Ранее руководители Disney заявляли, что ожидают от Disney+ прибыли в следующем году. В объявлении о доходах за второй финансовый квартал подобного упоминания не было.

Мы довольны нашими достижениями в этом квартале, в том числе улучшением финансовых показателей нашего потокового бизнеса. Они отражают стратегические изменения, которые мы вносим в компании, чтобы настроить Disney на устойчивый успех и рост.

 
Боб Айгер

Несмотря на стремительный уход подписчиков, компания объявила об улучшении своих финансовых показателей. Совокупная выручка за квартал и полугодие выросла на 13% и 10% соответственно, а совокупные убытки корпорации снизились до $ 659 млн за второй квартал по сравнению с $ 1,1 млрд в предыдущем.

Что касается главной темы индустрии, масштабной забастовки сценаристов, здесь Disney занял непопулярную позицию, требуя от шоураннеров продолжать работу несмотря ни на что.

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Источник фотографий: Depositphotos

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