Второй сезон «Благих знамений» получил впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes

Продолжение истории, которое ожидали с крайне осторожным оптимизмом, удалось. Как минимум по версии завсегдатаев популярного онлайн-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Вышедший на стриминговом сервисе Amazon второй сезон юмористического фэнтези «Благие знамения» удостоился очень высоких оценок.

Профессиональные рецензенты оценили сериал на 87%, обеспечив продолжению фирменный сертификат свежести. Но особенно мощно свежие эпизоды «зашли» обычным зрителям — сейчас зрительская оценка второго сезона достигает 99% на основе тысячи с лишним отзывов.

Поражённые в самое сердце клиффхэнгером второго сезона зрители добиваются у шоураннера и соавтора литературного первоисточника Нила Геймана ответа, готовит ли он третий сезон. Гейман говорит, что идеи для продолжения у него имеются, но официального продления сериал пока не получил.