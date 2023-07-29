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289

Второй сезон «Благих знамений» получил впечатляющие оценки на Rotten Tomatoes

Источник: Amazon

Продолжение истории, которое ожидали с крайне осторожным оптимизмом, удалось. Как минимум по версии завсегдатаев популярного онлайн-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. Вышедший на стриминговом сервисе Amazon второй сезон юмористического фэнтези «Благие знамения» удостоился очень высоких оценок.

Профессиональные рецензенты оценили сериал на 87%, обеспечив продолжению фирменный сертификат свежести. Но особенно мощно свежие эпизоды «зашли» обычным зрителям — сейчас зрительская оценка второго сезона достигает 99% на основе тысячи с лишним отзывов.

Поражённые в самое сердце клиффхэнгером второго сезона зрители добиваются у шоураннера и соавтора литературного первоисточника Нила Геймана ответа, готовит ли он третий сезон. Гейман говорит, что идеи для продолжения у него имеются, но официального продления сериал пока не получил.

Теги
Благие знамения
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Источник фотографий: Depositphotos

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