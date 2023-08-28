Люди и улитки на свежих кадрах пиратской комедии «Ван-Пис»

Мир приключенческой комедии «Ван-Пис» ярок, разнообразен и необычен. В конце концов это же аниме, где зачастую без странностей — никуда. В сети появились свежие кадры из первого сезона игровой адаптации культовой истории о бравых пиратах. На снимках засветили не только людей, но и улиток-телепатов. С помощью этих полезных созданий в мире «Ван-Писа» осуществляется дистанционная коммуникация. Улиткофоны — это удобно.

Ну а премьера многосерийных приключений Манки Д. Луффи и его бороздящей моря в поисках сокровищ команды состоится уже на днях — весь первый сезон будет доступен для просмотра 31 августа.