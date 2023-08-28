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Гарри Босх ищет свою дочь в тизере девятого сезона детективной драмы

Помимо кадров в сети появилис и другие промо-материалы свежего сезона детективной драмы «Босх». Сериал, попрощавшись со стримингом Amazon, осел на бесплатной цифровой платформе Freeve под названием «Босх: Наследие», продолжение которого обзавелось тизером и постером.

В девятом сезоне титульный герой в исполнении Титуса Уэлливера пустится на поиски дочери Mэдди (Mэдиcoн Линтц), которую выкрали злоумышленники в масках. Лос-анджелесский сыщик, само собой, не остановится ни перед чем в попытках спасти своего ребёнка, и тут уж плевать на закон.

Премьера свежих эпизодов состоится на цифровой платформе 20 октября.

И постер:

Постеры сериала «Босх»
Теги
ВидеоБосх
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Источник фотографий: Depositphotos

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