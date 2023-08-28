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У Эммы Робертс и Ким Кардашьян особая связь на свежем постере «Американской истории ужасов»

Между героинями Эммы Робертс и Ким Кардашьян существует причудливая арахносвязь, если верить свежему постеру 12 сезона хоррор-антологии «Американская история ужасов». Рекламный отдел проекта по-прежнему креативит на полную мощность — новые постеры выходят едва ли не каждый день и представляют собой отдельный вид промо-искусства.

Актуальный сезон проекта Райана Мёрфи с подзаголовком Delicate стартует 20 сентября. Создатель многосерийного сборника ужастиков отошёл от дел, оставив за собой обязанности одного из исполнительных продюсеров сериала.

Постеры сериала «Американская история ужасов»
Теги
ГалереяАмериканская история ужасов
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