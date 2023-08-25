Эмма Робертс убегает от жуткой толпы в свежем тизере «Американской истории ужасов»

Бежать, конечно, можешь, но вот сбежать не получится. Кабельный канал FX опубликовал свежий тизер 12 сезона многосерийного ужастика «Американская история ужасов», где беременная главная героиня в исполнении Эммы Робертс пытается сбежать из небезопасного для роженицы помещения. Тизер прозрачно намекает, что дело это гиблое.

Актуальный сезон, в основу которого положен сюжет ещё не опубликованного романа Дaниэль Baлeнтaйн Delicate Condition, также включил в свой основной актёрский состав Кару Делевинь и Ким Кардашьян. Премьера продюсерского проекта Райана Мёрфи состоится 20 сентября.