Инквизитор и дроиды на персонажных постерах «Асоки»

Рекламный отдел диснеевского стриминга работает по стандартной, уже отточенной схеме — стоит выйти первым эпизодам премьеры, как в сети появляются персонажные постеры героев, отметившихся в сериях. Вот и после двухсерийной премьеры «Асоки» опубликованы три персональных плаката — два отошли дроидам, а третий — неизвестному инквизитору.

И всё бы хорошо, но где четвёртый? Неужели же непонятно, что в первую очередь стоило постить плакат с очаровательной кошкой на курьих ножках! Видимо, придётся подождать, когда у тамошних художников закончится острый приступ милоты, и они таки выдадут отдельную афишу с лот-котом.