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Запомните её имя — требует свежий тизер «Асоки»

Нескончаемый поток промо-материалов и так неплохо справляется с задачей вбить в головы зрителям, даже максимально далёким от «Звёздных войн», всю самую главную информацию о свежем сериале по культовой вселенной. Лаконичный тизер «Асоки» требует запомнить имя главной героини. Да тут разве забудешь? И не захочешь, а будешь помнить.

Двухсерийная премьера приключенческого сольного сериала знаменитой ученицы Энакина Скайуокера вот-вот состоится. И мини-сериал Дэйва Филони с Розарио Доусон в заглавной роли обещает как минимум соответствие канону — всё-таки шоураннер создал центрального персонажа и знает свою героиню как никто другой.

И свежий постер:

Постеры сериала «Асока»
Теги
ВидеоАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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