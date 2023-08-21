Запомните её имя — требует свежий тизер «Асоки»

Нескончаемый поток промо-материалов и так неплохо справляется с задачей вбить в головы зрителям, даже максимально далёким от «Звёздных войн», всю самую главную информацию о свежем сериале по культовой вселенной. Лаконичный тизер «Асоки» требует запомнить имя главной героини. Да тут разве забудешь? И не захочешь, а будешь помнить.

Двухсерийная премьера приключенческого сольного сериала знаменитой ученицы Энакина Скайуокера вот-вот состоится. И мини-сериал Дэйва Филони с Розарио Доусон в заглавной роли обещает как минимум соответствие канону — всё-таки шоураннер создал центрального персонажа и знает свою героиню как никто другой.

И свежий постер: