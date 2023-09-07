Рихтер Бельмонт шинкует вампиров в трейлере тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne

И снова последний Бельмонт идёт в крестовый поход против кровососущей нечисти — на этот раз в декорациях революционной Франции. Видеосервис Netflix выкатил полноценный трейлер анимационного тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne. Первый сезон спин-оффа готического фэнтези Castlevania по культовому игровому франчайзу появится на цифровой платформе 28 сентября.

События разворачиваются в 1792 году во Франции, где бушует революция. Последний выживший в своё роду Рихтер Бельмонт — потомок Тревора Бельмонта и Сифы Белнадес — пошёл по стопам предков и стал охотником на вампиров. Во Францию юношу привели слухи о некоем вампире-мессии. Тут Рихтер знакомится с девушкой по имени Мария Ренард, и им предстоит вместе сразиться с порождениями тьмы.