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Рихтер Бельмонт и Мария Ренард на постере Castlevania: Nocturne

Свобода, равенство, братство и вампиры. Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный постер многообещающей новинки — анимационного тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne. На плакате главные герои истории — Рихтер Бельмонт и Мария Ренард.

Первый сезон спин-оффа Castlevania по культовому игровому франчайзу появится на цифровой платформе 28 сентября.

Постеры сериала «Castlevania: Nocturne»

События мультсериала разворачиваются в неспокойном 1792 году во Франции, где бушует революция. Молодой Рихтер Бельмонт — потомок Тревора Бельмонта и Сифы Белнадес — пошёл по стопам предков и стал охотником на вампиров. Во Францию юношу привели слухи о некоем вампире-мессии. Тут Рихтер знакомится с девушкой по имени Мария, и им предстоит вместе сразиться с порождениями тьмы.

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ГалереяCastlevania: Nocturne
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