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«Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером получил третий сезон

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ созрел до официального анонса продления тюремной драмы «Мэр Кингстауна» на третий сезон. Слухи о вероятном продолжении ходили уже несколько месяцев, а в конце мая уверенно шедший на поправку исполнитель главной роли Джереми Реннер сигнализировал у себя в соцсетях, мол, самое время психологически готовиться к возвращению на съёмочную площадку. Не зря, выходит, писал.

Криминальная драма продолжит рассказывать о жизни влиятельной семьи Макласки, заправляющей в городке Кингстаун штата Мичиган, где самый прибыльный бизнес тесно связан с пенитенциарными заведениями.

В сериале Тейлора Шеридана и Хью Диллона также снимаются Дaйэнн Уиcт, Xью Диллoн, Toби Бaмтeфa, Teйлop Xэндли, Эммa Лeйpд, Эйдaн Гиллeн и дpyгиe. Шepидaн и Peннep вxoдят в кoмaндy иcпoлнитeльныx пpoдюcepoв пpoeктa.

Теги
Мэр Кингстауна
Комментарии (2)

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