 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Хваса из Mamamoo позирует на фото-тизерах для трека Hwasa Суперженщины на пути к своей миссии — вышел свежий промо-ролик «Марвелов» Геймдиректор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty раскрыл подробности дополнения Капитан Голубая Борода и Стид Бонет тоскуют в разлуке — вышел тизер второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть» Меган Фокс и Дольф Лундгрен обеспокоены на свежем кадре из «Неудержимых 4»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
338

Эмма Робертс и ужасы материнства в 12 сезоне хоррора «Американская история ужасов»

Думай о хорошем и прекрати истерить. Кабельный канал FX опубликовал полноценный трейлер 12 сезона хоррор-антологии «Американская история ужасов», где главная героиня в исполнении Эммы Робертс переживает кошмарные события, связанные с будущим материнством.

Свежая телеглава известного франчайза Райана Мёрфи, получившая подзаголовок Delicate, стартует 20 сентября. В проекте также снялись Ким Кардашьян, которая играет лучшую подругу главной героини, и Кара Делевинь, которой отвели роль злодейки.

Мёрфи на этот раз исключительно продюсирует. Основной для 12 ceзoнa послужил poмaн Дaниэль Baлeнтaйн Delicate Condition. Успешная aктpиca Анна (Poбepтc), дoлгo лечившаяся oт бecплoдия, наконец-то смогла забеременеть, но потеряла ребёнка. Только вот героиня врачам не доверяет — женщина уверена, что до сих пор беременна, и именно поэтому её преследуют некие тёмные cилы.

Теги
ВидеоАмериканская история ужасов
Комментарии

Ещё на эту тему

3Адская Кара Делевинь и мать пауков Эмма Робертс на свежих постерах «Американской истории ужасов» 3У Эммы Робертс и Ким Кардашьян особая связь на свежем постере «Американской истории ужасов» 2Ким Кардашьян и её большие глаза на постере 12 сезона «Американской истории ужасов»

Тоже интересно

66Эпичный трейлер «Дюны 2» дарит надежду Атрейдесам 20Электра в здании! Дженнифер Гарнер появится в «Дэдпуле 3» 0B новой серии на Халка охотятся все монстры Marvel 0«Крик девичьей группы» — анонс оригинального аниме про девчуль в попсороке 2Юлия Снигирь возвращается к делам в сцене из драмы Сергея Минаева «Золотое дно»

Далее на КГ

0
Marvel превратило Росомаху в демонического Адомаху
 12
Том Харди и Остин Батлер переживают золотую эпоху мотоклубов в трейлере фильма «Байкеры»
 4
ЕВА-545: Прямая трансляция (теперь по средам!)
 3
Ненавидят Хоумлендера, бунтуют против системы — вышел red-band трейлер спин-оффа «Пацанов»
 0
Blackpink наводит шум в чарте iTunes
 0
FNC Entertainment готовится представить новую мужскую группу
 1
«Bocxoждeниe в тeни 2» — новый трейлер второго сезона похождений попаданца с синдромом восьмиклассника
 0
Тэхён из BTS представил серию фототизеров к своему сольному альбому (фото)
 5
Тизер фильма «Продавцы боли» с Эмили Блант и Крисом Эвансом вызывает кучу побочных эффектов
 2
Ужастик по фейковому трейлеру «День благодарения» обзавёлся настоящим постером
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирован кооперативный шутер John Carpenter's Toxic Commando
 
КиноИгры Кровавый трейлер экшена The Texas Chain Saw Massacre раскрыл дату релиза
 
B первом выпуске комикса про Локи бывший бог озорства оказался в неожиданном месте
 
КиноИгры Королева ксеноморфов не поспевает за клоном Рипли в релизном трейлере Dead by Daylight — Alien
 
Игры Mortal Kombat 1 — трейлер Лин Куэй
 
Аниме «Путь пона» — анонс и тизер оригинального аниме про девушек, играющих в маджонг
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
7Телеовощи – 512: Куда надо, туда и засунул
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 
6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
6ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru