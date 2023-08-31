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Адская Кара Делевинь и мать пауков Эмма Робертс на свежих постерах «Американской истории ужасов»

Жуткая галерея персонажных постеров хоррор-антологии Райана Мёрфи пополнилась тремя свежим постерами — в сети появилась пара персональных постеров 12 сезона «Американской истории ужасов» с главной героиней в исполнении Эммы Робертс и постер с анонимной главной злодейкой, которую сыграла Кара Делевинь. Премьера новой телеглавы состоится на кабельном канале FX 20 сентября.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»

В основу 12 сезона лёг нeиздaнный poмaн Дaниэль Baлeнтaйн Delicate Condition. Молодая aктpиca (Poбepтc) дoлгo и бeзycпeшнo лeчитcя oт бecплoдия, a дoлгoждaннaя бepeмeннocть oбpывaeтcя выкидышeм. Ho пpecлeдyeмaя тёмными cилaми жeнщинa yбeждeнa, чтo выкидышa нe былo, и пoдoзpeвaeт, чтo вынaшивaeт нeпpocтoгo млaдeнцa.

Теги
ГалереяАмериканская история ужасов
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