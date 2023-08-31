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«Линкольн для адвоката» продлён на третий сезон (видео)

Самый привекательный (по версии создателей сериала) юрист Лос-Анджелесса вернётся к зрителям в новых эпизодах. Стриминговый сервис Netflix продлил детективную драму «Линкольн для адвоката» на десятисерийный третий сезон, о чём и сообщает специальное видео-анонс.

В основу продолжения сюжета о профессиональных и личных похождениях мобильного адвоката Микки Холлера (Maнyэль Гapcия-Pyльфo) ляжет пятый роман книжной серии Майкла Коннелли The Gods of Guilt. К своим ролям в третьем сезоне вернутся Беки Ньютон, Джаз Рэйкол, Энгус Сэмпсон и Йайа Дакоста.

Теги
ВидеоЛинкольн для адвоката
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