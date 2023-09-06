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Дженна Коулман мстит неверному мужу в трейлере драмы «Пустошь»

Изменил — готовься к трагическим последствиям. Стриминговый сервис Amazon выкатил трейлер детективной драмы «Пустошь» с Дженной Коулман и Оливером Джексоном-Коэном в главных ролях. Премьера сериала о превратностях супружеской жизни состоится на цифровой платформе 15 сентября.

Счастливые супруги Лив (Коулман) и Уилл (Джексон-Коэн) перебираются из английской глубинки в Нью-Йорк, где планируют начать новую жизнь. Но идиллия разбивается о реальность, когда Лив выясняет, что муж ей изменил. Вслед за болью приходит жажда мести, и когда пара отправляется в загородное приключение, всё ведёт к тому, что героине предоставится идеальный шанс поквитаться с изменщиком.

И красноречивый постер:

Постеры сериала «Пустошь»
Теги
ВидеоПустошь
Комментарии (1)

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