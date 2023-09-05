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Оксана Акиньшина и Филипп Янкoвcкий в трейлере финального сезона «Контейнера»

Будет много, очень много драмы. Отечественный онлайн-кинотеатр START презентовал напряжённый трейлер третьего — заключительного — сезона многосерийной драмы «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Проект о тяготах суррогатного материнства возвращается на малые экраны 14 сентября.

В финале главным героям истории — суррогтаной матери Александре и окружающим её беспринципным богачам — предстоит вернуться к тому, с чего всё начиналось, и наконец понять, куда приводит бизнес, построенный на чувствах.

Теги
ВидеоКонтейнер
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