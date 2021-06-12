Оксана Акиньшина подрабатывает суррогатным материнством в трейлере триллера «Контейнер»

Потоковый сервис START показал трейлер многосерийного триллера «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Видеоролик рисует безрадостную картину — такую обстановку вряд ли назовёшь благоприятной для беременной женщины.

Это история о молодой женщине Александре (Акиньшина), которая решается суррогатным материнством заработать на новую жизнь. Но после переезда в дом заказчиков — якобы ради безопасности будущего ребёнка — она попадает в новый, враждебный мир, где она не более чем полезная вещь. Появление главной героини в доме богачей запускает череду странных и страшных событий.

В сериале также снимаются Филипп Янковский, Маруся Фомина и Артём Быстров. Трейлер обещает скорую премьеру, пока без точной даты.