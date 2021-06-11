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Мастер Чиф и Пророк Истины — в сеть слили кадры из сериала по игре Halo

Стараниями анонимных доброхотов сеть наводнили кадры из первого трейлера сериала по культовой игре Halo. По крайней мере, так утверждают те, кто их опубликовал. Предполагается, что это кадры из ролика, который планируют показать 13 июня в рамках игрового фестиваля E3 2021. Так это или нет, никто пока не возьмётся утверждать наверняка. Видеофайл светить не стали, поэтому приходится довольствоваться скриншотами, причём далеко не лучшего качества.

Промо-арт сериала «Halo»

На изображениях — главный герой фантастического экшена Мастер Чиф (Пабло Шрайбер) и один из зачинщиков войны против землян Пророк Истины.

В 10-серийном проекте, съёмки которого до сих пор ведутся, также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист сериала Кайл Киллен. Производством заведуют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Премьеру обещают в следующем году на видеосервисе Paramount+.

Теги
Halo
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