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«Беспринципные» вернутся из деревни в четвёртом сезоне (фото)

Комедия о московских богачах «Беспринципные», относительно недавно приросшая полнометражным фильмом «Беспринципные в деревне», вернулась на съёмочную площадку ради продолжения. Стартовали съёмки четвёртого сезона, и на первых снимках можно увидеть «деревенских» персонажей из фильма — на Патриаршие переберутся герои Ирины Пеговой, Александра Балуева и Ксении Утехиной.

В продолжении также снимутся новички возглавляемого Павлом Деревянко каста — Милош Бикович, Максим Лагашкин, Анна Слю и Матвей Лыков.

Точной датой возвращения сериал пока не обзавёлся, но известно, что свежие эпизоды появятся на «Кинопоиске» в следующем году.

Промо-арт сериала «Беспринципные» Промо-арт сериала «Беспринципные» Промо-арт сериала «Беспринципные» Промо-арт сериала «Беспринципные»
Теги
ГалереяБеспринципные
Комментарии (2)

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