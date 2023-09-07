Новое поколение супергероев желает поближе познакомиться со зрителями. Портал Entertanment Weekly опубликовал целую подборку эксклюзивных кадров из грядущей потенциально громкой премьеры — сериала «Поколение „Ви“». «Школьный» спин-офф успевших прославиться «Пацанов» стартует 29 сентября.
В тёмные тайны колледжа Годолкина, специализирующегося на воспитании сверхспособной школоты, впутались Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo, Mapкo Пигoccи и Лoндoн Top.
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