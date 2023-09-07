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Главные герои «Поколения „Ви“» засветились на свежих кадрах сериала

Новое поколение супергероев желает поближе познакомиться со зрителями. Портал Entertanment Weekly опубликовал целую подборку эксклюзивных кадров из грядущей потенциально громкой премьеры — сериала «Поколение „Ви“». «Школьный» спин-офф успевших прославиться «Пацанов» стартует 29 сентября.

В тёмные тайны колледжа Годолкина, специализирующегося на воспитании сверхспособной школоты, впутались Джaз Cинклep, Пaтpик Швapцeнeггep, Шeлли Koнн, Шoн Пaтpик Toмac, Mэдди Филлипc, Aлeкcaндpa Kacтильo, Mapкo Пигoccи и Лoндoн Top.

Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“» Кадры из сериала «Поколение „Ви“»
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Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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