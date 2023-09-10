Телеовощи. Выпуск 513: Капитан фруктоед

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|06:15 —
|Свежий трейлер сериала «Отель „Континенталь“»
|09:12 —
|Тизер третьего сезона ужастика «Чаки»
|12:54 —
|Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыт после двух сезонов
|16:16 —
|Сериал «Железное сердце» вычеркнут из графика релизов Marvel
|19:32 —
|«Ван-Пис» собрал богатый урожай оценок на Rotten Tomatoes
|38:41 —
|Red-band трейлер спин-оффа «Пацанов»
|42:29 —
|«Крутая перемена» — 1x01
|49:42 —
|«Ван-Пис» — 1x01—04
|01:18:40 —
|«Асока» — 1x04
|01:25:21 —
|«Футурама» — 8x07
|01:28:22 —
|«Скрежет металла» — 1x07
|01:32:16 —
|«Основание» — 2x08
|01:42:43 —
|«Пассажир» (Le passager) — 1x01
|01:55:35 —
|«Безумцы» — 2x04
|02:04:27 —
|«Сверхъестественное» — 1x11
|02:12:06 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x19
|02:19:17 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x04
|02:27:00 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x10
|02:30:50 —
|«Задача трёх тел» (San ti) — 1x01
|02:40:24 —
|«Футурама» — 7x19
|02:43:10 —
|«Драконий жемчуг» — 1x21—22
|02:50:50 —
|«Спаун. Том 2»
|03:12:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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