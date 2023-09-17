Иван Янковский и Юлия Снигирь снялись в «Преступлении и наказании» (кадры)

В следующем году на «Кинопоиске» выйдет современное прочтение «Преступления и наказания» Фёдора Достоевского. Имеются и первые кадры новой адаптации литературной классики, в которой сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова и Юлия Снигирь. За режиссуру сериала, чья премьера намечена на следующий год, отвечает Владимир Мирзоев («Топи»).

Депрессующий от безденежья, безработицы и отсутствия цели в жизни Родион Раскольников (Янковский) додумывается до идеи на собственном опыте доказать, что даже самый кошмарный поступок человека можно оправдать, если поступок этот в конце концов принесёт благо обществу. Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу, а на след главного героя выходит следователь Порфирий Петрович, задавшийся целью добиться от Раскольникова чистосердечного признания в содеянном.

И постер: