 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Снайперы на Статуе Свободы: постер фильма Алекса Гарленда «Гражданская война» Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Kиллep» Новые подробности экшена Star Wars Outlaws Лучше, чем у Disney: Image анонсировало The Last Mermaid — милую апокалиптическую историю про русалочку Nintendo прикрыло эмулятор Yuzu... чтобы на его месте тут же возник Suyu
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
938

Трейлер Fallout — гуль-ковбой и путешественница из Убежища 33

Когда все хотят спасти мир, но никак не договорятся о методах его спасения. Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер сериала Fallout, экранизации одноимённой культовой игры. Гуль-ковбой Уолтон Гоггинс, покинувшая Убежище 33 ради странствий по пустошам Элла Пернелл и член Братства стали Аарон Мотен — вокруг этих героев и закручен сюжет.

К слову, первый сезон выйдет целиком 11 апреля. Тревожный звоночек.

И в довесок к недавно опубликованным персональным плакатам — постер с главными героями:

Постеры сериала «Fallout»
Теги
ВидеоFallout
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

7«Рыцарь» из Братства стали на свежем кадре экранизации Fallout 11Выжившая Элла Пернелл на свежем кадре сериала Fallout 43Уолтон Гоггинс, Майкл Эмерсон и Кайл Маклоклен в тизер-трейлере сериала по игре Fallout

Тоже интересно

0Генри Кавилл обещает фейерверк в свежем тизере «Аргайла: Супершпиона» 0Анонсирован перевыпуск специального комикса по общей вселенной «Трансформеров» и «Броска кобры» 3Годзилла и Конг получат помощь от людей — обещает эпичный телеролик «Новой империи» 10Шон Ганн вместе Педро Паскаля: в «Супермене: Наследии» будет новый Максвелл Лорд 4Мэттью Макконахи покатает детишек в своём школьном автобусе

Далее на КГ

2
Игорь Гром гоняется за Призраком в трейлере кинокомикса «Майор Гром: Игра»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 15
В «Дэдпуле и Росомахе» точно не будет оригинального Джаггернаута из «Людей-Икс: Последней битвы»
 0
«История о том, как я пошёл на свидание вслепую, но там не оказалось девушек» — авторы и сэйю для аниме, в котором парень попадает на необычный «миксер»
 2
Инцестский марш! У Джона Уильямса была написала любовная музыкальная тема для Леи и Люка
 5
Фантастический долгострой Unknown 9: Awakening наконец-то показали публике
 3
В «Каратэ-пацана 2» к Джеки Чану занесло звезду «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта»
 8
Мамаша Энн Хэтэуэй влюбляется в подросткового поп-идола в трейлере «Мысль о тебе»
 18
«Это кино!»: Хидео Кодзима в восторге от «Дюны. Часть 2»
 2
Официально: Ghost of Tsushima выйдет на PC в мае
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Безумный охотник на вампиров Уиллем Дефо на новом кадре «Носферату»
 
Кино Лекс Лютор в «Супермене: Наследии» будет оригинальным и незабываемым
 
«Джентльмены» Гая Ричи показали свой убойный трейлер
 
Кино Мюзикл «Дрянные девчонки» поверг в прокате экшен «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом
 
«Дом Дракона» в лицах — свежие кадры второго сезона
 
Кино «Гладиатор 2» — всё! Ридли Скотт и Пол Мескал отмечают завершение съёмок (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
9Телеовощи – 538: Мистер Ван Мяу
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 
0Ноль кадров в секунду – 515: Эпоха Эпохи
 
 
1ЕВА – 570: Бобровые шары
 
9Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА – 569: Всё можно пережить... в аниме
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru