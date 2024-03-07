Трейлер Fallout — гуль-ковбой и путешественница из Убежища 33

Когда все хотят спасти мир, но никак не договорятся о методах его спасения. Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер сериала Fallout, экранизации одноимённой культовой игры. Гуль-ковбой Уолтон Гоггинс, покинувшая Убежище 33 ради странствий по пустошам Элла Пернелл и член Братства стали Аарон Мотен — вокруг этих героев и закручен сюжет.

К слову, первый сезон выйдет целиком 11 апреля. Тревожный звоночек.

И в довесок к недавно опубликованным персональным плакатам — постер с главными героями: