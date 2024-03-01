 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Hoвыe cepиaлы нeдeли: Гoдзиллa вoзвpaщaeтcя в cepиaлe «„Moнapx: Hacлeдиe мoнcтpoв“» Джo Kиpи излyчaeт кpyтocть в cвeжeм тизepe пятoгo ceзoнa «Фapгo» Кровавая комедия Элая Рота «День благодарения» определилась с цифровой премьерой
• • •
 
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
206

«Рыцарь» из Братства стали на свежем кадре экранизации Fallout

Многосерийная экранизация культовой игры Fallout подбирается к своей премьерной дате. Профильынй журнал Total Film посчитал, что непллохо бы напомнить об этом важном событии зрителям и опубликовал свежий эксклюзивный кадр из сериала — с представителем нелюдимого представителя Братства стали в его постапокалиптических доспехах.

Фантастический экшен-триллер от Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада») стартует на стриминговой платформе Amazon 12 апреля.

Кадры из сериала «Fallout»

В конце прошлого года у сериала наконец-то появился первый весомый промо-материал — тизер-трейлер представивший ключевых героев истории в исполнении Эллы Пернелл, Уолтона Гоггинса, Майкла Эмерсона и Кайла Маклоклена.

Теги
ГалереяFallout
Комментарии

Ещё на эту тему

11Выжившая Элла Пернелл на свежем кадре сериала Fallout 43Уолтон Гоггинс, Майкл Эмерсон и Кайл Маклоклен в тизер-трейлере сериала по игре Fallout 32Гуль Уолтон Гоггинс и остальные герои постапокалипсиса на первых кадрах сериала Fallout

Тоже интересно

35Минкульт хочет наказывать кинотеатры за пиратские показы фильмов 0Рецензия и отзывы на аниме «Скотт Пилигрим жмёт на газ» 28Аксель Фоули вернулся в первом трейлере экшена «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» 1К старту продолжения аниме «Магия и мускулы»» вышла дополнительная глава комедийной фэнтези-манги 13Рай для мужчин! Ана де Армас на съёмках фильма с Сидни Суини и Ванессой Кирби (фото)

Далее на КГ

0
Конг оседлал Годзиллу в свежем телеролике «Новой империи»
 1
«Игры» — тизер-постер и кадры со съёмок драмы об Олимпиаде-80
 0
Конор Макгрегор угрожает Джейку Джилленхолу на свежем постере «Дома у дороги»
 2
Армия мертвецов наступает в финальном трейлере «Охотников за привидениями 4»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 0
КГ играет: Age of Wonders, часть 2
 17
Лоис Лейн в компании Супермена и Лекса Лютора на съёмках супергероического сольника от Джеймса Ганна (видео)
 3
Эмили Блант поможет Дуэйну Джонсону стать серьёзным актёром
 2
Следующий фильм от режиссёров «Всё везде и сразу» выйдет только в 2026 году
 2
Remedy Entertainment выкупила права на серию Control у издательства 505 Games
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Четырнадцатый и Донна Ноубл в беде в тизере спецэпизода «Доктора Кто»
 
Джон Бойега сыграет в приквеле «Книги Илая»
 
Игры Случайный релиз ремастера Beyond Good and Evil расстроил и игроков, и Ubisoft
 
Рецензия и отзывы на комикс «Эххо. Зеркальный мир»
 
Игры Авторы Them's Fightin' Herds бросают разработку файтинга — сюжетный режим так и не будет закончен
 
Кино Фэнтезийная драма с Николасом Кейджем «Герой наших снов» уже вышла в цифре
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 609: «Мадам Паутина», «Лёд 3», «Затерянные в Рио Браво», «Кто угодно, кроме тебя», Borderlands
 
0Ноль кадров в секунду – 515: Эпоха Эпохи
 
 
1ЕВА – 570
 
 
9Телеовощи – 537: Последний маг душноты
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 608: Душная эротика с Дженной Ортегой, байопик про Жириновского, позор «Мадам Паутины»
 
0Ноль кадров в секунду – 514: Гнать из индустрии
 
 
6ЕВА – 569: Всё можно пережить... в аниме
 
0Телеовощи – 536: Космические молдоване
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 607: «Аргайл: Супершпион», «Три мушкетёра: Миледи», трейлер «Дэдпула и Росомахи», «МКС»
 
0Ноль кадров в секунду – 513: Автономный увольнитель
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru