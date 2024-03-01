«Рыцарь» из Братства стали на свежем кадре экранизации Fallout

Многосерийная экранизация культовой игры Fallout подбирается к своей премьерной дате. Профильынй журнал Total Film посчитал, что непллохо бы напомнить об этом важном событии зрителям и опубликовал свежий эксклюзивный кадр из сериала — с представителем нелюдимого представителя Братства стали в его постапокалиптических доспехах.

Фантастический экшен-триллер от Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада») стартует на стриминговой платформе Amazon 12 апреля.

В конце прошлого года у сериала наконец-то появился первый весомый промо-материал — тизер-трейлер представивший ключевых героев истории в исполнении Эллы Пернелл, Уолтона Гоггинса, Майкла Эмерсона и Кайла Маклоклена.