Элла Пернелл рекламирует постапокалиптический напиток на постере сериала Fallout

Тем зрителям, кого мучает невыносимая жажда по новым промо-материалам сериала Fallout, рекламный отдел экранизации культового игрового франчайза предлагает глоток освежающей постапокалиптической «Кока-колы». Напиток на свежем постере близящейся премьеры рекламирует главная героиня в исполнении Эллы Пернелл.

Напомним, фантастический экшен-триллер от Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада») стартует на цифровой платформе Amazon 12 апреля.

Буквально позавчера аудиторию порадовали эксклюзивным кадром из сериала — с закованным в броню представителем Братства стали.