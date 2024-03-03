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Элла Пернелл рекламирует постапокалиптический напиток на постере сериала Fallout

Тем зрителям, кого мучает невыносимая жажда по новым промо-материалам сериала Fallout, рекламный отдел экранизации культового игрового франчайза предлагает глоток освежающей постапокалиптической «Кока-колы». Напиток на свежем постере близящейся премьеры рекламирует главная героиня в исполнении Эллы Пернелл.

Напомним, фантастический экшен-триллер от Джонатана Нолана и Лизы Джой («Мир Дикого Запада») стартует на цифровой платформе Amazon 12 апреля.

Постеры сериала «Fallout»

Буквально позавчера аудиторию порадовали эксклюзивным кадром из сериала — с закованным в броню представителем Братства стали.

Теги
ГалереяFallout
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Источник фотографий: Depositphotos

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