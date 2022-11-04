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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

В спин-офф «ВандаВижна» про Агату Харкнесс вписался Джо Лок

Источник: Disney+

Кэтрин Хан говорила, что съёмки спин-оффа «ВандаВижна», недавно переименованного из «Агаты: Дома Харкнесс» в «Агату: Ковен хаоса» стартуют раньше планируемого, а про каст всё ещё практически ничего неизвестно — только что Элизабет Олсен не подтверждает своего участия в проекте, а Эмма Колфилд («Баффи — истребительница вампиров») вернётся к роли Дотти Джонс.

Поэтому пришло время раскрывать новые имена каста. В проект вписался Джо Лок из «Трепета сердца» про любовь двух одноклассников, где также снялась транс-актриса Ясмин Финни, которая играет новую спутницу Доктора Роуз в новом сезоне «Доктора Кто».

Кроме «Ковена хаоса», Marvel подумывает снять ещё один спин-офф «ВандаВижна» Vision Quest про персонажа Пола Беттани.

Теги
Агата: Ковен хаоса
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