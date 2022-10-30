Marvel планирует снять ещё один спин-офф «ВандаВижна»

Если уж «ВандаВижн» получил спин-офф про ведьму Агату, а Элизабет Олсен ушла злодеить на большой экран, проект про робота-андроида был лишь вопросом времени. Marvel принялся за разработку проекта о Вижне. В киновселенной его роль исполнял Пол Беттани. Актёр говорил, что, скорее всего, вернётся к роли, но не знает, когда.

По словам инсайдера, рабочее название проекта — Vision Quest. Вероятно, это будет приквел, ведь Вижн мёртв. Но и в реальном времени у персонажа есть минимум две лазейки к возвращению — восстановленный двойник Вижна, который появился в финале «ВандаВижна» и улетел в неизвестном направлении, и мультивселенная, открытая в сериале «Локи». Она теперь даёт возможность вытаскивать из небытия кого угодно, не утруждая себя вопросами логических несостыковок и прочих вещей, вставляющих палки в колёса сценаристам киновселенной.