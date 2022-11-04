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Первоисточник: ria.ru Прямая ссылка на новость:

Наш ответ «Мстителям» и «Хранителям» — «Ленфильм» снимет фэнтези о современных русских богатырях

Источник: «Ленфильм»

Пресс-служба «Ленфильма» сообщает, что студия хочет снять фэнтези-сериал «Витязи» о доживших до современности русских богатырях. Жанровый эксперимент из восьми серий выиграл грант Института развития интернета и дожидается своего сценария.

Главная цель проекта — адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодёжной аудитории, сделать так, чтобы Илья Муромец или Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем супергерои из блокбастеров и комиксов.

Создатели сериала планируют если не переплюнуть «Мстителей» или «Хранителей», то сделать не менее интересный проект («сложносочинённую супергероику»). Дримкаст включает в себя Ивана Добронравова, Юрия Колокольникова, Антона Васильева, Александра Устюгова, Владимира Епифанцева, Максима Суханова, Петра Красилова, Лизу Янковскую и Викторию Исакову.

Съёмки «Витязей» планируют начать в следующем году.

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