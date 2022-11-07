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Гири у стриминга! Netflix снимет по культовой игре Gears of War фильм и анимационный сериал

Источник: The Coalition

Курьёзным образом обернулась история с экранизацией одного из самых известных в мире видеоигровых франчайзов — Gears of War. Интеллектуальная собственность с игровой консоли Xbox переходит на стриминговый сервис Netflix.

После нескольких месяцев сложных переговоров в обстановке зверской конкуренции, потоковый гигант получил все необходимые права и подружился с разработчиками из The Coalition.

Кстати, 7 ноября 2006 вышла первая часть игры — так что серия празднует 16-летие.

У Netflix, понятное дело, планов громадьё: сперва полнометражная экранизация экшен-саги, а после — анимационный сериал для взрослой аудитории. На этом полезная информация исчерпывается. Разумеется, в промышленных масштабах понадобятся продюсеры, сценаристы, режиссёры и актёры.

Было уже несколько попыток перетянуть Gears of War в другое медийное поле, но все они кончились провалом. Netflix начнёт с чистого листа.

Действие сюжета разворачивается на планете, где произошёл социальный коллапс, потому что из глубин поднялась целая орда монстров, и успешно продвинулась в области истребления людской расы. Огневая группа «Дельта» под командованием вытащенного из тюрячки сержанта Маркуса Феникса пытается удержать человечество от падения в бездну.

Роль Маркуса поклонники уже давно отдали Дэйву Батисте в порыве фан-кастинга.

Теги
Шестерни войныNetflix
Комментарии (2)

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