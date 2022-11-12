Индиана Джонс и его любимая женщина на первых промо «Йеллоустоуна: 1923» Тейлора Шеридана

Как известно, распрощавшийся с приключенческим франчайзом об археологе-авантюристе Харрисон Форд и не подумал уходить на пенсию — в списке его новых проектов среди прочих значится и сериал по семейному франчайзу Тейлора Шеридана «Йеллоустоун». На подходе многосерийный приквел «Йеллоустоун: 1923», где компанию Форду составит Хелен Миррен. Вот и первые промо-кадры с парочкой подоспели.

Цифра в названии сериала объясняет очевидное — события проекта разворачиваются в 1923 году. Сюжет поведает о предках современных Даттонов, которым пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии.

Премьера состоится на цифровой платформе Paramount+ 18 декабря.