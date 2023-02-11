Комиксы на русском: обзор 1-2 томов «Баффи — истребительницы вампиров» от «Комильфо»

Мало кто будет спорить, что «Баффи — истребительница вампиров» Джосса Уидона был отличным молодёжным сериалом. Все 7 сезонов миловидная блондинка переживала всё то, что так было близко любому подростку: школу и плохие оценки, первую любовь, конфликты с родителями, дружба, бытовые неурядицы и другие прелести жизни любого, кто начинал вступать в более взрослую жизнь. Вот только еще героине приходилось истреблять тех самых вампиров и другую нечисть.

Жизненность и актуальность, отличный юмор и харизматичные персонажи обеспечивают сериалу популярность и сегодня. Причём такую, что несколько лет назад были новости о его полноценном ребуте. Который так и не случился…

… по крайней мере в телевизионном формате. А вот в комиксах — вполне!

С 1998 по 2018 год выпуском комиксов по «Баффи» занималось издательство Dark Horse Comics, в том числе продолжая сюжет оригинального сериала в последовавших сезонах. Но в 2019 году права на издание перешли к BOOM! Studios — не менее известному издателю, любящему время от времени поиграться с чужой собственностью.

Серия «Баффи — истребительница вампиров» от BOOM! — это полноценный перезапуск всей вселенной наподобие ребута «Черепашек-Ниндзя» от IDW Publishing. Персонажи те же, а вот события и детали — совсем другие. Баффи только начала своей вампироборческий путь в Саннидейле, так что ей придется заново подружится с Ксандером и Уиллоу, научиться работать с Джаилзом, а также предстоит встретиться с другими героям из старого канона. Зато внешность почти всех задействованных знакомых нам лиц осталась нетронутой, что помогает быстрее (или менее безболезненно, тут уж кому как) погрузиться в комикс.

Первое что бросается в глаза — актуальность сеттинга. На дворе не 1997 год, а 2018-ый. Тинейджеры-протагонисты страдают от тайной влюблённости или того же душевного одиночества по-современному. Например, ведя личный сетевой дневник, куда изливают все свои переживания. Тот же мобильный телефон здесь становится частым, и даже сказать важным, средством общения между персонажами.

Сама концепция оригинальной «Баффи» здесь более-менее сохранена. «Школа – это ад и только настоящие друзья помогут его пережить», помните? Так вот, тот самый инферно подростковой жизни остался, только он заметно поменял свои декорации и обновил демонов. Юмор тоже никуда не делся: множество шуток возникает именно в диалогах, словесных перепалках, а также желании творческой команды по-хорошему поиграться с привычными нам клише и тропами.

Кстати, насчёт последнего. Насколько критичным для вас будет то, как сценаристка Джорди Беллар показала знаковых персонажей под иным углом или поменяла некоторые правила из предыдущего канона? Например, новая-старая Друзилла — это не витающая в грёзах артистичная упыриха, а вполне жестокое, хитрое и кровожадное отродье. Которое не побоится пойти на многое ради достижения своих целей. Другими словами, истинная ученица легендарного Ангелуса. К тому же она не гнушается откровенно помыкать тем же Спайком. Который, если сравнивать с сериальной версией, стал даже спокойнее и рассудительнее. Скучали по демонице Ане? Она тоже заглянула в Саннидеил, но не ждите, что девушка снова будет комическим персонажем, не понимающим людские обычаи. С самых первых номеров мы узнаём привычный всем старым фанатам секрет Полишинеля — Уиллоу «играет за ту команду», что и в старом каноне. Но этому уделяется всего пару кадров и несколько строк. Ах да — местные жители давно не удивляются творящейся чертовщине в городе.

Самые заметные метаморфозы выпадают на долю Ксандера и Уиллоу, но это уже спойлеры. Которые лучше узнавать самостоятельно за чтением комикса. Если кардинальные сценарные решения не внушают неприязнь, то поклонникам будет забавно отмечать проделанные изменения в поведении и поступках персонажей.

Из старого сериала в комикс также переехал и экшн. Он вполне на уровне: Баффи надирает зад нежити, импровизируя, когда это необходимо. Хорошие «ракурсы» и нормальная последовательность кадров прилагаются. Несомненный плюс в том, что комикс ограничен лишь фантазией всего трех человек: сценариста, художника и редактора. Поэтому авторы могут позволить себе такие вещи, как появление большой летучей мыши, жаждущей разрушить Саннидейл. В сериале-перезапуске весь этот сегмент наверняка выглядел бы невероятно дешево из-за проблем с бюджетом. Зато в комиксе рисование, тушировка и покраска всего этого не потребовала больших финансовых затрат.

Есть ли у комикса заметные минусы? Да. Прежде всего, это слишком быстрый темп развития событий. Баффи знакомится с Ксандером и Уиллоу, а в следующих выпусках они уже лучшие друзья. Нет в такой мгновенной дружбе той самой «правды жизни», что присутствовала в оригинале, когда персонажи раскрывались перед руг другом постепенно. Понятно, что комикс и телевизионный сериал — это разные формы, у каждого из них свои законы касающиеся темпа повествования. Но даже с присутствием быстрой «монтажной нарезки» из различных объединяющих моментов это выглядит несколько фальшиво.

Раздражает и то, что некоторым второстепенным персонажам не уделяется именно столько внимания для того, чтобы это помогло получше раскрыть основных героев. Что толку читателю от заигрываний Уилл, указанных выше, если её любовный интерес появляется всего лишь в одной сцене? Странные какие-то отношения, когда новый друг становится важнее более важного человека.

Что касаемо нарисованной составляющей, то здесь проблема не такого большого масштаба. Первые номера рисует художник Дэн Мора и его стиль буквально продаёт книгу: персонажи выглядят красиво и вполне узнаваемо. Но потом на серию приходит Дэвид Лопес. Не сказать, что он как-то халтурит, просто у него совсем иной, более карикатурный подход. Такая разница стилей понравится не каждому. Но опытным читателям книжек с картинками не привыкать к подобному: каждый из нас может вспомнить куда более худшие ротации авторского состава на сериях, когда из-за резко поменявшегося визуала отношение к комиксу реально становилось хуже.

Стоит ли комикс прочтения? Здесь как нельзя лучше подойдет банальная фраза «попробовать на свой страх и риск» и решить самостоятельно. У новых приключений знаменитой школьницы-блондинки есть свой шарм. Который заметно отличается от того, что было в сериале Уидона. Имеет ли такая интерпретация право на существование? Вполне. Старый сериал и комиксы Dark Horse у нас никто не отнял, их всегда можно пересмотреть и перечитать, если обновлённая версия не понравится.

О русском издании:

Пока что «Комильфо» издало первые два тома, сейчас выпуск комикса на русском стоит на паузе. Обе книги изданы в мягком переплёте и напечатаны на глянцевой бумаге. В каждом томе содержатся 4 выпуска основной серии Buffy The Vampire Slayer и галерея обложек. Особых замечаний по переводу нет, читается комикс вполне легко, спотыкаться об криво построенные реплики не придётся. Остаётся надеяться, что когда-нибудь мы увидим и новые тома.