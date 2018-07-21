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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису

Не позволяя увлечь себя банальщиной вроде создания оригинальных историй, сериальщики продолжают обращать свои взоры на видеотеку конца прошлого века — эту порядком запылившуюся сокровищницу, жаждущую, чтобы её в который раз перетряхнули. В рамках такой вот ревизии компания 20th Century Fox Television нацелилась заняться ребутом «Баффи — истребительницы вампиров».

Культовая мистическая драмеди о школьнице Баффи Саммерс (Сары Мишель Геллар), воюющей с разнообразной нечистью, подвергнется обязательному переосмыслению. В частности это касается главной героини, которая из миловидной блондинки превратится в знойную мулатку (как минимум), поскольку на титульную роль будут подыскивать темнокожую актрису.

Поработать над сценарием поручили Монике Овусу-Брин («Шпионка», «Грань», «Агенты Щ.И.Т.»). Джосс Уидон поможет с текстом и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.

С каналом трансляции пока не определились.

30 Обсудить
Темы
 
Баффи — истребительница вампиров
 
voblinkoff
Лучший комментарий
+25

Прости, Сара. Мы всё проебали.
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