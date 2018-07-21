На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не позволяя увлечь себя банальщиной вроде создания оригинальных историй, сериальщики продолжают обращать свои взоры на видеотеку конца прошлого века — эту порядком запылившуюся сокровищницу, жаждущую, чтобы её в который раз перетряхнули. В рамках такой вот ревизии компания 20th Century Fox Television нацелилась заняться ребутом «Баффи — истребительницы вампиров».

Культовая мистическая драмеди о школьнице Баффи Саммерс (Сары Мишель Геллар), воюющей с разнообразной нечистью, подвергнется обязательному переосмыслению. В частности это касается главной героини, которая из миловидной блондинки превратится в знойную мулатку (как минимум), поскольку на титульную роль будут подыскивать темнокожую актрису.

Поработать над сценарием поручили Монике Овусу-Брин («Шпионка», «Грань», «Агенты Щ.И.Т.»). Джосс Уидон поможет с текстом и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.

С каналом трансляции пока не определились.