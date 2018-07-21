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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Юная Лига Справедливости» — видеоролик с Comic-Con

В конце позапрошлого года Warner Bros. Animation объявила о возвращении анимационного сериала «Юная Лига Справедливости». И наконец-то поклонники дождались куда большего, чем обещания: на посвящённой мультсериалу панели Comic-Con создатели презентовали пятиминутную видеонарезку — компиляцию отрывков из первого, второго и, конечно, третьего сезона, получившего подзаголовок «Изгои» (Outsiders).

В свежей телеглаве анимационного боевика команда юных супергероев вселенной DC столкнётся с торговлей мета-людьми, которая создаёт громадную угрозу для общества, живущего в условиях гонки вооружений, постепенно охватывающей галактику.

Создателями мультсериала выступают Брэндон Виетти и Грег Вайсман. За дизайн персонажей отвечает художник-постановщик Фил Бурасса. Глава Warner Bros. Animation Сэм Реджистер выступает исполнительным продюсером проекта.

Даты возвращения у «Юной Лиги» пока нет, но известно, что выходит он теперь будет на потоковом сервисе DC Universe.

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Видео Юная Лига Справедливости
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