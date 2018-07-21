CBS All Access готовит спин-офф «Звёздного пути: Дискавери»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Месяц назад автор «Звёздного пути: Дискавери» Алекс Куртцман подписал пятилетний контракт со студией CBS TV Studios, в рамках которого займётся несколькими проектами по вселенной сериала. Comic-Con раскрывает первые детали предстоящего сотрудничества — представители потокового сервиса CBS All Access анонсировали спин-офф «Дискавери» под названием Short Treks.

В мини-сборник войдут четыре короткометражных эпизода длительностью 10–15 минут. Каждый эпизод — отдельная законченная история. В задачу спин-оффа входит углубление и расширение вселенной культового франчайза и детализация её ключевых персонажей.

В частности, Рэйн Уилсон вернётся к роли обаятельного афериста Гарри Мадда в эпизоде, который сам и срежиссирует. Другую серию посвятят персонажу по имени Крафт в исполнении Элдиса Ходжа. Его герой оказывается единственным живым существом на покинутом корабле. В третьем эпизоде раскроют детали прошлого Сару (Даг Джонс) — первого келпианца, служащего в Звёздном флоте. Четвёртая серия расскажет, как Тилли (Мэри Уайзман) попала на борт «Дискавери» и обрела дружескую поддержку там, где не ожидала.

Куратор проекта Алекс Куртцман сообщил, что спин-офф будет изобиловать намёками на будущее развитие событий в основном сериале, а также познакомит публику с новыми персонажами вселенной.

Премьера Short Treks состоится уже этой осенью, а второй сезон «Дискавери» стартует в следующем году.