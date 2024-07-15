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Новые сериалы недели: гладиаторы Роланда Эммериха против детектива Натали Портман

Источник: Apple TV+

На стриминговом сервисе Peacock подадут своеобразный аперитив перед «Гладиатором 2» — многосерийную костюмированную экшен-драму «Идущие на смерть», которые у нас очень зря переименовали в «Обречённых на славу». На потоковом сервисе Apple состоится премьера детективной ретро-драмы очень не для всех «Леди в озере» с Натали Портман.

Понедельник, 15 июля

 
Сезон2
Hulu
Хит-Манки Hit-Monkey

мультфильм, боевик

В ролях Джейсон Судейкис, Оливия Манн, Джордж Такей, Элли Маки, Ноби Наканиши

Создатель Hit-Monkey

Зрителей ждёт трагическая история самца японской снежной макаки, превратившегося в смертоносного охотника на убийц, после того как ему явился призрак Брайса — спасённого им однажды киллера. Главные герои, объединённые таинственной связью, должны отомстить злодеям за содеянное.

Видео

Четверг, 18 июля

 
Премьера+
Peacock
Обречённые на славу Those About to Die

боевик, исторический

В ролях Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Сара Мартыньш, Лоренсо Рикельми, Руперт Пенри-Джонс

Император Веспасиан — опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни.

Роланд Эммерих обещает масштабное действо в многосерийном формате — с гладиаторами и скачками на колесницах. Что может пойти не так? Многое, если судить по трейлерам. Но постараемся сохранить осторожный оптимизм.

Видео

 
Сезон6
Netflix
Кобра Кай Cobra Kai

комедия, драма, боевик

В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер

Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг

Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.

Видео

 
Конец сезона4
Amazon
Пацаны The Boys

приключенческий, боевик, триллер, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Четвёртый сезон завершится восьмым эпизодом. Остался, благо, всего один сезон до завершения.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Леди в озере Lady in the Lake

драма

В ролях Натали Портман, Моусес Ингрэм, И’лан Ноэль, Байрон Бауэрс, Джозиа Кросс, Майки Мэдисон

Экранизация oднoимённoго poмaна Лaypы Липпмaн. Бeлaя жypнaлиcткa paccлeдyeт убийство цвeтнoй жeнщины Kлeo Шepвyд, пoтoмy чтo eй oкaзaлocь нe нaплeвaть. Гepoиня иcпoльзyeт этo дeлo кaк шaнc выбpaтьcя из пapшивoгo бpaкa и нaкoнeц cдeлaть в этoй жизни xoть чтo-нибyдь, кpoмe yжинa мyжy.

Музыкальные шестидесятые и опасные игры разума. Натали Портман ввязывается в расследование чернокожей женщины, от которого веет тайной и мистикой.

Видео

Воскресенье, 21 июля

 
Сезон4
TNT
Сквозь снег Snowpiercer

драма, триллер

В ролях Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова

Создатель Грэм Мэнсон

Футуристический триллер по графическому роману Le Transperceneige рисует мрачное будущее. На Земле наступил новый ледниковый период, и большая часть человечества вымерла. Несколько тысяч выживших живут в гигантском поезде-экспрессе, мчащемся по кругосветной железной дороге. Пассажиры поезда разделены на касты. Страдающие в невыносимых условиях хвостовых вагонов бедняки готовят бунт против жирующей элиты, чтобы отвоевать себе право на лучшую жизнь.

Видео

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Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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