Новые сериалы недели: гладиаторы Роланда Эммериха против детектива Натали Портман

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Peacock

Император Веспасиан — опытный воин, взошедший на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы утихомирить народ, он решает дать ему не только хлеба, но и зрелищ, повелев проводить регулярные битвы гладиаторов на арене, гонки на колесницах и даже публичные казни.

Роланд Эммерих обещает масштабное действо в многосерийном формате — с гладиаторами и скачками на колесницах. Что может пойти не так? Многое, если судить по трейлерам. Но постараемся сохранить осторожный оптимизм.