«Кровь и сокровища» закрыты на втором сезоне

В уже далёком 2019-м телеканал CBS верил в будущее авантюрной экшен-драмеди «Кровь и сокровища», потому что продлил сериал на второй сезон, который, перекочевав на стриминг Paramount+ и вышел в эфир прошлым летом. На дворе 2023-й, и вера телевещателя в проект угасла — «Кровь и сокровища» официально закрыты после двух сезонов.

Блестящий знаток древностей, бывший агент ФБР Дэнни Макнамара (Мэтт Барр) и талантливая воровка драгоценностей Лекси Вазири (София Пернас), которых связывает трагедия из прошлого, путешествуют по всему земному шару в поисках разнообразных легендарных артефактов, бегают от властей, борются со злодеями и, конечно, спасают человечество.

За сценарий отвечали авторы «Иерихона» и «Живой мишени» Мэтт Федерман и Стивен Скайя. Шоураннерами числились Тейлор Элмор («Области тьмы») и Бен Сильверман («Марко Поло»). За производство отвечали CBS TV Studios и Propagate Content.