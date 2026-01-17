 
 
Ещё один спин-офф «Игры престолов» находится в работе

Источник: HBO

Этим сложно кого-то удивить, скорее, мы бы удивились, если бы HBO перестал наконец доить «Игру престолов» — издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщает, что в работе находится ещё один спин-офф «Песни льда и пламени». И не просто спин-офф, а [прямой сиквел(https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/george-rr-martin-interview-thrones-winds-dragon-knight-1236473519/) про одного из центральных персонажей.

Речь идёт про Арью Старк в исполнении Мейси Уильямс, а действие сериала развернётся в Эсосе. Сообщается, что проект находится на самых ранних стадиях разработки, и что недавно к нему присоединился новый сценарист. Официального подтверждения ни от HBO, ни от Джорджа Р.Р. Мартина, понятное дело, ждать не стоит.

Изначально, напомним, создатели рассматривали идею продолжения истории Джона Сноу, однако посчитали этот вариант слишком мрачным, особенно с учётом реабилитационного центра, до которого Кита Харингтона довела «Игра престолов». Также в недавнем интервью актёр подтвердил, что навсегда покончил с этой ролью.

Но спин-оффов у «Игры престолов» и так хватает — буквально завтра состоится премьера «Рыцаря семи королевств», а медитативный «Дом дракона» получил продление аж на четвёртый сезон, который станет для сериала последним. Чуть раньше Мартин проболтался, что помимо этих двух, канал разрабатывает пять или шесть штук новых сериалов по вселенной, так что сиквел про Арью Старк вполне вписывается в эту арифметику.

