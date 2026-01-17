Эмилия Кларк сломала ребро на съёмках секс-сцен сериала «Пони»

Новый сериал с Эмилией Кларк на первый взгляд (и на второй тоже) может и выглядит как клюква, но чем заманить зрителей эти «Пони» точно знают. В свежем интервью актриса рассказала о производственной травме, полученной во время съёмок… сексуальных сцен. Результат чрезмерной усердности — сломанное ребро.

Трое мужчин за несколько часов. Их всё приводили, и мы продолжали притворяться, что занимается сексом. В тот день я сломала ребро.

Её коллега по опасному бизнесу Хейли Лу Ричардсон информацию подтвердила:

Она действительно сломала ребро. Просто у неё очень маленькое чувствительное тело.

Но не переживайте слишком сильно — Кларк уточнила, что оно не сломалось полностью, только слегка выскочило. После пережитого инсульта — сущие пустяки.

По сюжету её героиня Беа, обычная работница посольства, ставшая шпионкой, соблазняет нескольких высокопоставленных агентов КГБ, чтобы получить ответы о таинственной смерти мужа. Сериал получил неожиданно высокие оценки как от американских критиков, так и от американских зрителей.