Новые сериалы недели: «Рыцарь семи королевств» и звезда «Игры престолов» в роли шпионки в СССР

Среда, 14 января
триллер, драма
В ролях Идрис Эльба, Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз
Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту. Чем обернётся эта рискованная затея?
Но то было в первом сезоне триллера, который так пришёлся по вкусу критикам, что Apple продлил его на второй. Теперь действие переместится в Берлин, и Идрису Эльбе предстоит спасать пассажиров метро. Локализаторам впору переименовывать сериал.
Четверг, 15 января
В ролях Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Артём Гилц, Nicholas Podany, Vic Michaelis, Petro Ninovskyi
Москва, 1977 год. Главные героини анонимно работают секретарями в американском посольстве. Так продолжается до тех пор, пока их мужья не погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и девушки не становятся агентами ЦРУ. Беа — образованная русскоязычная дочь советских иммигрантов. Ее напарница, Твила, — девушка из маленького городка, резкая и бесстрашная. Вместе им предстоит раскрыть масштабный заговор времен холодной войны и тайну, из-за которой они овдовели.
Звездочка «Игры престолов» Эмилия Кларк нечасто радует нас заметными появлениями на экране, а уж в роли русскоговорящей дочери советских эмигрантов — и подавно. Словом, такое мы смотрим. Действие снова разворачивается в Москве, роль которой по обыкновению исполняет Будапешт. В напарницах у Кларк звезда «Белого лотоса» Хейли Лу Ричардсон.
В ролях Мия Маккенна-Брюс, Хелена Бонем Картер, Мартин Фриман, Edward Bluemel, Corey Mylchreest, Mawaan Rizwan
1925 год. Торжество в загородном поместье Чимниз заканчивается трагедией: странным образом погибает один из гостей, а таинственный убийца оставляет у тела семь будильников. Полиция в замешательстве и пока не выдвигает никаких версий: суперинтендант Баттл сосредоточен на осмотре места происшествия. Тогда молодая любопытная аристократка Айлин Брент решает провести собственное расследование.
Netflix всё не может остановиться и после дилогии Райана Джонсона продолжает осваивать детективный жанр. На этот раз литературный первоисточник взяли посерьёзнее — саму Агату Кристи, а на роль детектива позвали человека с опытом — за плечами Мартина Фримана не один сезон «Шерлока». Из звёзд тут так же Хелена Бонем Картер и Миа Маккенна-Брюс.
В ролях Bella Shepard, Kerrice Brooks, George Hawkins, Karim Diane, Sandro Rosta, Robert Picardo
Кадеты Звёздного флота проходят через дружбу, соперничество и первую любовь, готовясь стать офицерами. Они сталкиваются с новой угрозой, которая угрожает Академии и Федерации.
Если ещё есть те, кому не наплевать на «Звёздный путь» после «Дискавери», то новый сериал это обязательно исправит. Судя по синопсису и трейлерам, тут явно что-то на молодёжном — этакая «Сплетница» в космическом антураже.
Воскресенье, 18 января
В ролях Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Берти Карвел, Дэнни Уэбб, Сэм Спруэлл
Наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его оруженосец Эгг странствуют по Вестеросу.
Фанаты «Игры престолов» замерли в предвкушении. После «Дома дракона» слабо верится во что-то хорошее, но трейлеры внушают сдержанный оптимизм. Ну хотя бы саундтрек оригинальный завезли, и на том спасибо.
