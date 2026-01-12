Новые сериалы недели: «Рыцарь семи королевств» и звезда «Игры престолов» в роли шпионки в СССР

Сезон 2

Apple TV+

Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту. Чем обернётся эта рискованная затея?

Но то было в первом сезоне триллера, который так пришёлся по вкусу критикам, что Apple продлил его на второй. Теперь действие переместится в Берлин, и Идрису Эльбе предстоит спасать пассажиров метро. Локализаторам впору переименовывать сериал.