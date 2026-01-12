 
 
Поиск
 
 
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
966

Новые сериалы недели: «Рыцарь семи королевств» и звезда «Игры престолов» в роли шпионки в СССР

Источник: Peacock

Среда, 14 января

 
Сезон2
Apple TV+
Захваченный рейс Hijack

триллер, драма

В ролях Идрис Эльба, Холли Аирд, Арчи Панджаби, Кейт Филлипс, Джеймс Берроуз, Бен Майлз

Семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту. Чем обернётся эта рискованная затея?

Но то было в первом сезоне триллера, который так пришёлся по вкусу критикам, что Apple продлил его на второй. Теперь действие переместится в Берлин, и Идрису Эльбе предстоит спасать пассажиров метро. Локализаторам впору переименовывать сериал.

Видео

Четверг, 15 января

 
Премьера+
Peacock
Пони Ponies

В ролях Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон, Артём Гилц, Nicholas Podany, Vic Michaelis, Petro Ninovskyi

Москва, 1977 год. Главные героини анонимно работают секретарями в американском посольстве. Так продолжается до тех пор, пока их мужья не погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и девушки не становятся агентами ЦРУ. Беа — образованная русскоязычная дочь советских иммигрантов. Ее напарница, Твила, — девушка из маленького городка, резкая и бесстрашная. Вместе им предстоит раскрыть масштабный заговор времен холодной войны и тайну, из-за которой они овдовели.

Звездочка «Игры престолов» Эмилия Кларк нечасто радует нас заметными появлениями на экране, а уж в роли русскоговорящей дочери советских эмигрантов — и подавно. Словом, такое мы смотрим. Действие снова разворачивается в Москве, роль которой по обыкновению исполняет Будапешт. В напарницах у Кларк звезда «Белого лотоса» Хейли Лу Ричардсон.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Тайна семи циферблатов Agatha Christie's Seven Dials

В ролях Мия Маккенна-Брюс, Хелена Бонем Картер, Мартин Фриман, Edward Bluemel, Corey Mylchreest, Mawaan Rizwan

1925 год. Торжество в загородном поместье Чимниз заканчивается трагедией: странным образом погибает один из гостей, а таинственный убийца оставляет у тела семь будильников. Полиция в замешательстве и пока не выдвигает никаких версий: суперинтендант Баттл сосредоточен на осмотре места происшествия. Тогда молодая любопытная аристократка Айлин Брент решает провести собственное расследование.

Netflix всё не может остановиться и после дилогии Райана Джонсона продолжает осваивать детективный жанр. На этот раз литературный первоисточник взяли посерьёзнее — саму Агату Кристи, а на роль детектива позвали человека с опытом — за плечами Мартина Фримана не один сезон «Шерлока». Из звёзд тут так же Хелена Бонем Картер и Миа Маккенна-Брюс.

Видео

 
Премьера+
Paramount+
Звёздный путь: Академия Звёздного флота Star Trek: Starfleet Academy

В ролях Bella Shepard, Kerrice Brooks, George Hawkins, Karim Diane, Sandro Rosta, Robert Picardo

Кадеты Звёздного флота проходят через дружбу, соперничество и первую любовь, готовясь стать офицерами. Они сталкиваются с новой угрозой, которая угрожает Академии и Федерации.

Если ещё есть те, кому не наплевать на «Звёздный путь» после «Дискавери», то новый сериал это обязательно исправит. Судя по синопсису и трейлерам, тут явно что-то на молодёжном — этакая «Сплетница» в космическом антураже.

Видео

Воскресенье, 18 января

 
Премьера+
HBO
Рыцарь семи королевств A Knight of the Seven Kingdoms

В ролях Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Берти Карвел, Дэнни Уэбб, Сэм Спруэлл

Наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его оруженосец Эгг странствуют по Вестеросу.

Фанаты «Игры престолов» замерли в предвкушении. После «Дома дракона» слабо верится во что-то хорошее, но трейлеры внушают сдержанный оптимизм. Ну хотя бы саундтрек оригинальный завезли, и на том спасибо.

Видео

 
Конец сезона2
Paramount+
Лэндмен Landman

драма

В ролях Билли Боб Торнтон, Мишель Рэндольф, Джейкоб Лофланд, Джон Хэмм, Деми Мур, Эли Лартер

Видео

Превью
Комментарии (3)

