Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис»

Стриминг Netflix обнародовал полноценный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис». Премьера нового блока серий стартует на платформе 10 марта. Это, конечно, не первое промо-видео, но самое насыщенное эффектными сценами и кадрами:
