Сидни Суини сыграет в ремейке фильма Жан-Поля Бельмондо, вдохновившего Спилберга и Лукаса Square Enix возвращается на родину: издатель проводит увольнения в западных офисах Новый серийный маньяк от сценариста «Семи» в трейлере «Убийцы-психопата» Новые фильмы недели: «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и бомбическая Ребекка Фергюсон Экранизация диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» нашла исполнителей ролей Рапунцель и Флинна
4
СЕРИАЛЫ
901

Пиратская жизнь во всей красе: официальный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис»

Стриминг Netflix обнародовал полноценный тизер второго сезона сериала «Ван-Пис». Премьера нового блока серий стартует на платформе 10 марта. Это, конечно, не первое промо-видео, но самое насыщенное эффектными сценами и кадрами:

ВидеоВан-Пис
Комментарии (4)

Далее на КГ

1
Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa"» — пpямaя тpaнcляция
 1
Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир
 23
Все наплевали на постапокалипсис «Гренландия 2» с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин в американском прокате
 1
Названы победители «Золотого Глобуса 2026»: «Питт», «Студия» и «Переходный возраст»
 10
Объявлены победители «Золотого Глобуса 2026»: «Битва за битвой», «Грешники» и «Кей-поп-охотницы на демонов»
 3
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 3
Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»
Кино Netflix пробудил разрушительный трейлер ужастика «Тролль 2»
 
Кино Герой Джесси Айзенберга забирает самый крупный в мире алмаз в новом отрывке фильма «Иллюзия обмана 3»
 
Кино Новые фильмы недели: «Хищник: Планета смерти» и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
 
Игры Вышла Old School Rally — аркадная раллийная гонка в стиле 90-х
 
Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»
 
Кино Слишком рано вышел: «Аватар: Пламя и пепел» сильно проигрывает по сборам «Пути воды»
 
