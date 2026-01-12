«Золотой Глобус» определился с лучшими сериалами прошлого года, и тут вновь обошлось без неожиданностей — «Питт», «Студия» и «Переходный возраст» стали лучшими в своих категориях, не оставив шансов конкурентам. Актёрские награды получили также Ноа Уайли Сет Роген, Стивен Грэм, Оуэн Купер и Эрин Доэрти. А «Одна из многих» Винса Гиллигана хоть и не смогла забрать гла0нвую награду, но обеспечила победу Рэй Сихорон.
Полный список победителей «Золотого Глобуса 2026» в категории сериалов:
Лyчший cepиaл (дpaмa)
Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa
- Кэти Бейтс («Мэтлок»
- Рэй Сихорн («Одна из многих»)
- Хелен Миррен («Гангстерленд»)
- Бритт Лауэр («Разделение»)
- Белла Рэмзи («Одни из нас»)
- Кери Рассел («Дипломат»)
Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa
- Диего Луна («Андор»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Стерлинг К. Браун («Рай»)
- Гари Олдман («Медленные лошади»)
- Марк Руффало («Задание»)
- Ноа Уайли («Питт»)
Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)
- «Медведь»
- «Студия»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Хитрости»
Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa
- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Дженна Ортега («Уэнсдэй»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Наташа Лионн («Покерфейс»)
Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa
- Сет Роген («Студия»)
- Cтив Mapтин («Убийства в одном здании»)
- Адам Броди («Никто не хочет этого»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Mapтин Шopт («Убийства в одном здании»)
- Глен Пауэлл («Чад Пауэрс»)
Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм
- «Чудовище внутри меня»
- «Во всём виновата она»
- «Переходный возраст»
- «Чёрное зеркало»
- «Умираю как хочу секса»
- «Девушка моего сына»
Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa
- Сара Снук («Во всём виновата она»)
- Робин Райт («Девушка моего сына»)
- Клэр Дейнс («Чудовище внутри меня»)
- Аманда Сайфред («Алая река»)
- Рашида Джонс («Чёрное зеркало»)
- Мишель Уильямс («Умираю как хочу секса»)
Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa
- Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)
- Стивен Грэм («Переходный возраст»)
- Джейкоб Элорди («Узкая дорога на дальний север»)
- Джуд Лоу («Чёрный кролик»)
- Чарли Ханнэм («Монстр: История Эда Гина»)
- Пол Джаматти («Чёрное зеркало»)
Лyчший aктёp втopoгo плaнa
- Оуэн Купер («Переходный возраст»)
- Эшли Уолтерс («Переходный возраст»)
- Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Джейсон Айзек («Белый лотос»)
- Уолтон Гоггинс («Белый лотос»)
- Трэмелл Тиллман («Разделение»)
Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa
- Кэрри Кун («Белый лотос»)
- Эйми Лу Вуд («Белый лотос»)
- Ханна Айнбайндер («Хитрости»)
- Паркер Поузи («Белый лотос»)
- Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
- Кэтрин О’Хара («Студия»)
