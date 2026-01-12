«Золотой Глобус» определился с лучшими сериалами прошлого года, и тут вновь обошлось без неожиданностей — «Питт», «Студия» и «Переходный возраст» стали лучшими в своих категориях, не оставив шансов конкурентам. Актёрские награды получили также Ноа Уайли Сет Роген, Стивен Грэм, Оуэн Купер и Эрин Доэрти. А «Одна из многих» Винса Гиллигана хоть и не смогла забрать гла0нвую награду, но обеспечила победу Рэй Сихорон.

Полный список победителей «Золотого Глобуса 2026» в категории сериалов:

Лyчший cepиaл (дpaмa)

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

*** Оуэн Купер («Переходный возраст»)** * Эшли Уолтерс («Переходный возраст») * Билли Крудап («Утреннее шоу») * Джейсон Айзек («Белый лотос») * Уолтон Гоггинс («Белый лотос») * Трэмелл Тиллман («Разделение»)

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa