СЕРИАЛЫ
75

Сериал по игре «Бог войны» нашёл в лице Терезы Палмер богиню семьи

Источник: Amazon Prime Video

Кастинг в сериал по мотивам видеоигры «Бог войны» не ограничился новостью о назначении актёра Райана Хёрста на роль Кратоса — центральной фигуры всего повествования. Сегодня стало известно, что к шоу присоединилась Тереза Палмер, известная по сериалу «Открытие ведьм» и фильму «Тепло наших тел».

По информации источников, Палмер воплотит образ Сиф — жены Тора и богини семьи.

Сериал от Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios сразу получил заказ на два сезона. Появляющиеся анонсы — следствие старта предпродакшена, проходящего в Ванкувере.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта значится Роналд Д. Мур.

«Бог войны» рассказывает о похождениях отца и сына — Кратоса и 10-летнего Атрея, которые отправляются в непростое путешествие, чтобы развеять пепел жены и матери, Фэй. Их приключения помогают Кратосу воспитать из сына достойного бога, тогда как мальчик стремится сделать отца более человечным.

Кратос, центральный персонаж всего франчайза, по рождению — спартанец, по своей природе — бог. Он вырос в суровой культуре, стал командующим армией своей родины и верно служил ей, пока не заключил судьбоносную сделку с Аресом — греческим богом войны. В итоге Кратос одержал победу в битве, но ценой утраты собственной души.

Целая серия популярных игр сделала протагониста легендарным героем поп-культуры, показав пример несгибаемого характера, выдающихся боевых навыков и трагического прошлого.

Теги
КастингБог войныТереза Палмер
