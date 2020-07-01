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Злобные бездельники возвращаются: Майк Джадж готовит ремейк «Бивиса и Баттхеда»

Создатель «Кремниевой долины» Майк Джадж возвращается к корням. Кабельный канал Comedy Central совместно с Джаджем собирается реанимировать другое культовое детище автора — анимационную комедию «Бивис и Баттхед».

Сериал о школьниках Бивисе и Баттхеде из вымышленного техасского городка Хайленд, выходивший на канале MTV в 90-х, давно приобрёл статус поп-культурного феномена. Решением канала злобные шутники и любители рока вернутся на малые экраны как минимум на два сезона. Вдобавок предполагается разработка целого вороха спин-оффов и спецэпизодов.

По условиям договора Джадж обязуется писать сценарий ремейка, продюсировать его и озвучивать обоих персонажей. В производстве поучаствует 3 Arts Entertainment. Всё как в старые добрые времена.

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Бивис и Баттхед
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