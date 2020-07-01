NBC одобрил первый сезон фантастики с Джонатаном Такером от продюсера «Грани будущего»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

После просмотра готового пилота телеканал NBC дал добро на съёмки полного первого сезона фантастики «Обломки» (Debris) с Джонатаном Такером («Ганнибал», «Американские боги») в главной роли. Создатели обещают увлекательную историю в духе культовых франчайзов «Секретные материалы» и «Люди в чёрном».

Главные герои — Брайан Беневенти (Такер) и Финола Джонс (Риэнн Стил), агенты из разных стран, получившие задание вести совместное расследование, связанное с необычной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество.

За сценарий отвечает Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»), который также числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством занимается Legendary Television.

В сети опубликованы первые кадры из пилотной серии: