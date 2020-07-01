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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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NBC одобрил первый сезон фантастики с Джонатаном Такером от продюсера «Грани будущего»

После просмотра готового пилота телеканал NBC дал добро на съёмки полного первого сезона фантастики «Обломки» (Debris) с Джонатаном Такером («Ганнибал», «Американские боги») в главной роли. Создатели обещают увлекательную историю в духе культовых франчайзов «Секретные материалы» и «Люди в чёрном».

Главные герои — Брайан Беневенти (Такер) и Финола Джонс (Риэнн Стил), агенты из разных стран, получившие задание вести совместное расследование, связанное с необычной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество.

За сценарий отвечает Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»), который также числится исполнительным продюсером наряду с Джейсоном Хоффсом («Грань будущего»). Производством занимается Legendary Television.

В сети опубликованы первые кадры из пилотной серии:

Кадры из сериала «Обломки» Кадры из сериала «Обломки» Кадры из сериала «Обломки»
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Обломки
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