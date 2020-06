ABC зарубил пилот вампирской драмы «Невесты» с Джиной Торрес

Многострадальная мыльная драма о суженых Дракулы «Невесты» потерпела очередную неудачу — отснятый пилот не впечатлил канал ABC, и он отказался давать добро на съёмки первого сезона. И это при том, что продюсирует проект могущественный гей Грег Бреланти, серию режиссировала дама, а в центре истории — сразу три сильных женских персонажа. Главные роли в сериале должны были играть Джина Торрес, Эрин Ричардс и Кэтрин Рейс, партия Дракулы была закреплена за Гораном Вишничем.

Сценарист несостоявшегося сериала Роберто Агирре-Сакаса запостил в своём твитере обещание, мол, это не конец, и присовокупил к посланию пару кадров из зарубленного пилота. Другими словами, проект попытаются пристроить куда-нибудь ещё.

Like all the best vampires, “The Brides” WILL rise again. The world MUST meet Queen Cleo, Madame de Sade, and young Lily Stevens…????????????????????????????????????♂️❤️ pic.twitter.com/65kOtYypRA