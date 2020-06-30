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ABC зарубил пилот вампирской драмы «Невесты» с Джиной Торрес

Многострадальная мыльная драма о суженых Дракулы «Невесты» потерпела очередную неудачу — отснятый пилот не впечатлил канал ABC, и он отказался давать добро на съёмки первого сезона. И это при том, что продюсирует проект могущественный гей Грег Бреланти, серию режиссировала дама, а в центре истории — сразу три сильных женских персонажа. Главные роли в сериале должны были играть Джина Торрес, Эрин Ричардс и Кэтрин Рейс, партия Дракулы была закреплена за Гораном Вишничем.

Сценарист несостоявшегося сериала Роберто Агирре-Сакаса запостил в своём твитере обещание, мол, это не конец, и присовокупил к посланию пару кадров из зарубленного пилота. Другими словами, проект попытаются пристроить куда-нибудь ещё.

Вампирская драма должна была рассказать о трёх спасённых от удела смертных вампиршах Клео (Торрес), Рене (Ричардс) и Лили (Рейс). Вампирши сбежали от своего спасителя (и наверняка угнетателя) Дракулы (Вишнич) на другой континент строить новую жизнь. За окном современный Нью-Йорк, героини богаты, успешны, красивы и влиятельны, но ссорятся, устраивают сцены, ревнуют и предаются прочим земным слабостям, как любые смертные.

Пилот срежиссировала Мэгги Кайли («Американская история ужасов»). Производством заведовали Warner Bros. Television, Berlanti Prods и ABC Studios.

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