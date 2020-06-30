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Нуарные герои музыкального эпизода на свежих кадрах пятого сезона «Люцифера»

Как известно, в пятом сезоне «Люцифера» зрителей ждёт музыкальный эпизод в стильной нуарной атмосфере. Чёрно-белая серия обещает представить персонажей в совершенно другом свете, что поможет раскрыть их новые грани и глубину. Портал Entertainment Weekly поделился подборкой эксклюзивных снимков из серии.

В музыкальной эпизоде из расширенного до 16 серий пятого сезона задействован весь основной актёрский состав сериала, включая исполнителя заглавной партии Тома Эллиса, а с ним и Лорен Джерман, Кевина Алехандро, Эйми Гарсия и Лесли-Энн Брандт. Шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают настоящий пир для глаз и ушей.

Первая восьмисерийная половина пятого сезона выйдет на Netflix 21 августа.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Промо-арт сериала «Люцифер»
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Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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0ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
2Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
3ЕВА – 378: Неделя хреновых флэшбэков
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
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6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
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