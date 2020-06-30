Нуарные герои музыкального эпизода на свежих кадрах пятого сезона «Люцифера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Как известно, в пятом сезоне «Люцифера» зрителей ждёт музыкальный эпизод в стильной нуарной атмосфере. Чёрно-белая серия обещает представить персонажей в совершенно другом свете, что поможет раскрыть их новые грани и глубину. Портал Entertainment Weekly поделился подборкой эксклюзивных снимков из серии.

В музыкальной эпизоде из расширенного до 16 серий пятого сезона задействован весь основной актёрский состав сериала, включая исполнителя заглавной партии Тома Эллиса, а с ним и Лорен Джерман, Кевина Алехандро, Эйми Гарсия и Лесли-Энн Брандт. Шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон обещают настоящий пир для глаз и ушей.

Первая восьмисерийная половина пятого сезона выйдет на Netflix 21 августа.