Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции

Товарищи! Как вы, вероятно, уже слышали, с июля «Патреон» вводит крайне неприятное нововведение — начинает добавлять внушительных размеров процент в качестве налога, действующего во множестве стран. Так, с россиян «Патреон» планирует брать сразу по 20%. Но не стоит отчаиваться!

Во-первых, мы попытались воспользоваться интерфейсом «Патреона», чтобы сделать наши пледжи практически не облагаемыми налогами. Сомневаемся, правда, что это сработает — кажется, разбивка по типам пледжей коснётся лишь отдельных стран типа США, в то время как с россиян будут брать 20% независимо ни от чего. Но это не так важно, да и не факт.

Важнее наше «во-вторых». Видите ли, согласно FAQ «Патреона», страна спонсора и причитающийся ему налог определяются не хитрыми вещами типа IP-адреса, а страной, которую пользователь указал в настройках. То есть «Патреон», спасибо ему за это, верит людям на слово, по пути давая возможность всем лично определять, к жителям каких стран они себя причисляют, и какие налоги хотят платить.

Из этого следует логичный вывод: чтобы не платить 20%-ный налог, надо зайти в настройки и сменить страну с России на Мальдивы или любое другое государство, где нет НДС (VAT). Сделать это элементарно: необходимо пройти по ссылке, указать желаемую безналоговую страну в пункте Country of Residence, пролистать страницу до самого дна и ткнуть кнопку Save Changes. Гарантировать успех мы пока не можем — работоспособность теории подтвердится или опровергнется, лишь когда будут списаны пледжи за июль, но успех хитрости кажется весьма вероятным.

Есть, однако, и «в-третьих». Если вы не хотите рисковать и вообще устали от проделок «Патреона», то теперь поддержать нас можно и другим способом — через русский сервис-аналог Boosty от Mail.ru. Странички для всех четырёх подкастов мы уже завели, присоединяйтесь!

Итого, краткий повтор для закрепления:

мы попытались обезопасить вас от налога на пледжи, но;

лучше зайдите в настройки и смените страну на Мальдивы или что-нибудь ещё безналоговое;

если же совсем не хочется рисковать, то можно перейти с Patreon на Boosty.

Надеемся, что-нибудь из перечисленного поможет вам и дальше оставаться нашими патронами, не тратя при этом лишних денег. Ну и в любом случае спасибо, что вы до сих пор с нами!