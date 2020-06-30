 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Спасти человечество: вышел первый тизер фантастического эпика «Академия» Айзека Азимова «Дюна» Дени Вильнёва отправится в августе на досъёмки «Король-шаман» — анонс ремейка аниме и тизер Джессика Альба сыграет травмированного ветерана в триллере Netflix «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы» Энн Райс ушли на AMC
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
АНИМЕ
117
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции

Товарищи! Как вы, вероятно, уже слышали, с июля «Патреон» вводит крайне неприятное нововведение — начинает добавлять внушительных размеров процент в качестве налога, действующего во множестве стран. Так, с россиян «Патреон» планирует брать сразу по 20%. Но не стоит отчаиваться!

Во-первых, мы попытались воспользоваться интерфейсом «Патреона», чтобы сделать наши пледжи практически не облагаемыми налогами. Сомневаемся, правда, что это сработает — кажется, разбивка по типам пледжей коснётся лишь отдельных стран типа США, в то время как с россиян будут брать 20% независимо ни от чего. Но это не так важно, да и не факт.

Важнее наше «во-вторых». Видите ли, согласно FAQ «Патреона», страна спонсора и причитающийся ему налог определяются не хитрыми вещами типа IP-адреса, а страной, которую пользователь указал в настройках. То есть «Патреон», спасибо ему за это, верит людям на слово, по пути давая возможность всем лично определять, к жителям каких стран они себя причисляют, и какие налоги хотят платить.

Из этого следует логичный вывод: чтобы не платить 20%-ный налог, надо зайти в настройки и сменить страну с России на Мальдивы или любое другое государство, где нет НДС (VAT). Сделать это элементарно: необходимо пройти по ссылке, указать желаемую безналоговую страну в пункте Country of Residence, пролистать страницу до самого дна и ткнуть кнопку Save Changes. Гарантировать успех мы пока не можем — работоспособность теории подтвердится или опровергнется, лишь когда будут списаны пледжи за июль, но успех хитрости кажется весьма вероятным.

Как не платить НДС на «Патреоне» — памятка от Всеяредакции

Есть, однако, и «в-третьих». Если вы не хотите рисковать и вообще устали от проделок «Патреона», то теперь поддержать нас можно и другим способом — через русский сервис-аналог Boosty от Mail.ru. Странички для всех четырёх подкастов мы уже завели, присоединяйтесь!

Итого, краткий повтор для закрепления:

  • мы попытались обезопасить вас от налога на пледжи, но;
  • лучше зайдите в настройки и смените страну на Мальдивы или что-нибудь ещё безналоговое;
  • если же совсем не хочется рисковать, то можно перейти с Patreon на Boosty.

Надеемся, что-нибудь из перечисленного поможет вам и дальше оставаться нашими патронами, не тратя при этом лишних денег. Ну и в любом случае спасибо, что вы до сих пор с нами!

1 Обсудить
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
«Шестеро в подполье» — взрывной трейлер боевика Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом
 
Блоги на «КГ»
 
Наконец-то киношники заметили труды Ричарда Бахмана
 
«Неприкасаемые» — трейлер американского ремейка французской драматической комедии
 
«451 градус по Фаренгейту» — второй трейлер
 
Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку в «Бэтмене» Мэтта Ривза
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
3 ПтЕВА (аудио)
4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
2Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
3ЕВА – 378: Неделя хреновых флэшбэков
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru