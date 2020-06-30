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Нимуэ, Мерлин и меч: Кэтрин Лэнгфорд отправляется на войну в трейлере фэнтези «Проклятая»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер «Проклятой», и наполненный экшеном ролик обещает эпическое, визуально насыщенное героическое фэнтези со всей его традиционной атрибутикой. Многосерийное переосмысление артуровского цикла выходит 17 июля.

Экранизация графического романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера поведает о юной Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), обладающей таинственным даром. Вместе с новым знакомым — наёмником Артуром (Девон Террелл) — она отправляется на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления тирании истребляющих магию Красных Рыцарей во главе с королём Утером Пендрагоном (Себастьян Арместо).

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Видео Проклятая
 19 июняРасово разнообразные жители Камелота на кадрах «Проклятой» — переосмысленной артурианы от Фрэнка Миллера 18 июняМеч выбирает королеву в трейлере «Проклятой» по комиксу Фрэнка Миллера 23 июля 2019 года«Проклятая» — свежие кадры: суровый Мерлин и загоревший Артур
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Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
3 ПтЕВА (аудио)
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5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
2Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
3ЕВА – 378: Неделя хреновых флэшбэков
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
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