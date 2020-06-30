Нимуэ, Мерлин и меч: Кэтрин Лэнгфорд отправляется на войну в трейлере фэнтези «Проклятая»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер «Проклятой», и наполненный экшеном ролик обещает эпическое, визуально насыщенное героическое фэнтези со всей его традиционной атрибутикой. Многосерийное переосмысление артуровского цикла выходит 17 июля.

Экранизация графического романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера поведает о юной Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), обладающей таинственным даром. Вместе с новым знакомым — наёмником Артуром (Девон Террелл) — она отправляется на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. За время путешествия Нимуэ становится символом отваги и сопротивления тирании истребляющих магию Красных Рыцарей во главе с королём Утером Пендрагоном (Себастьян Арместо).