«Озарк» Джейсона Бейтмана получил продление на четвёртый сезон

Потоковый сервис Netflix оформил криминальной драме Джейсона Бейтмана официальное продление — «Озарк» продлён на четвёртый сезон, который станет для сериала заключительным. В финальной многосерийной главе будет 14 эпизодов, и выйдет она в два захода. Первую семисерийную половину покажут в следующем году.

Из-за проблем на работе финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман) вместе с семьёй сбегает в туристический городок Озарк штата Миссури. Там супруги Марти и Венди Бёрды пытаются начать сначала личную и деловую жизнь, и эти начинания не обходятся без новых трудностей и смертельных опасностей.

В сериале также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Над проектом по-прежнему работают многостаночник Бейтман и шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер Крис Манди.