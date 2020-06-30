 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix оформил «Люциферу» шестой сезон Неделя аниме на «КГ» — главные новости 8–14 июня Неделя аниме на «КГ» — главные новости 1–7 июня Sony перенесла презентацию PS5 из-за беспорядков, захлестнувших США Режиссёр Гарет Эванс полностью раскрыл сюжет «Рейда 3»
1
СЕРИАЛЫ
366
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Озарк» Джейсона Бейтмана получил продление на четвёртый сезон

Потоковый сервис Netflix оформил криминальной драме Джейсона Бейтмана официальное продление — «Озарк» продлён на четвёртый сезон, который станет для сериала заключительным. В финальной многосерийной главе будет 14 эпизодов, и выйдет она в два захода. Первую семисерийную половину покажут в следующем году.

Из-за проблем на работе финансовый консультант Марти Бёрд (Бейтман) вместе с семьёй сбегает в туристический городок Озарк штата Миссури. Там супруги Марти и Венди Бёрды пытаются начать сначала личную и деловую жизнь, и эти начинания не обходятся без новых трудностей и смертельных опасностей.

В сериале также снимаются Лора Линни, Джулия Гарнер, Джанет Мактир, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Чарли Тахэн, Лиза Эмери и Джессика Фрэнсис Дьюкс. Над проектом по-прежнему работают многостаночник Бейтман и шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер Крис Манди.

1 Обсудить
Темы
 
Озарк
 29 июняАндромаха и её боевая команда на свежих кадрах «Бессмертной гвардии» 29 июняТакие разные отражения: новый постер второго сезона «Академии Амбрелла» полон намёков 28 июняГенри Кавилл и Милли Бобби Браун изображают родственников на свежем кадре «Энолы Холмс» 26 июняИнтернациональный святой отряд на постерах фэнтези «Монахиня-воин»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года
 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы
 
Объявлены лауреаты премии «Эмми» 2019 года

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 326: Профессиональные дилетанты
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 315: Лепта в общее дело
 
Супермен готов играть Геральта в сериале «Ведьмак»
 
Кино Призрачный гонщик стал новым Терминатором
 
Кино Терри Гиллиам назвал движение #MeToo охотой на ведьм
 
Судьба Дэдпула во вселенной Marvel снова под вопросом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

1 СрНоль кадров в секунду (аудио)
1 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
3 ПтЕВА (аудио)
4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 100: The Last of Us Part II
 
 
2Телеовощи – 346: Крайняя степень экстаза
 
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 413: Две пирамиды масонов и расовая аутентичность
 
10Ноль кадров в секунду – 322: Кадры не против The Last of Us Part II
 
3ЕВА – 378: Неделя хреновых флэшбэков
 
2Телеовощи – 345: Тест на наличие морковки
 
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 412: «Артемис Фаул», Губка Боб — гей, сюжет «Гладиатора 2»
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 411: Интервью с Ольгой Пильниковой, директором по маркетингу IMAX Russia & CIS
 
 
6Ноль кадров в секунду – 321: Голубая виноградинка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru