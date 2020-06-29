Такие разные отражения: новый постер второго сезона «Академии Амбрелла» полон намёков

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix пока не спешит с трейлером, зато опубликовал свежий постер второго сезона «Академии Амбрелла». На семейном фото все герои в солнцезащитных очках, которые отличаются не только формой и цветом оправы.

В центре фантастической драмы взрослые участники давно распавшейся команды супергероев, вынужденные вновь собраться вместе на похоронах основателя «Академии Амбрелла» сэра Реджинальда Харгривза. «Братья» и «сёстры» разгадывают тайну гибели своего приёмного отца и попадают в самый центр конца света. Второй сезон расскажет, как живётся главным героям в 60-х, куда они угодили, спасаясь от апокалипсиса.

В сериале Стива Блэкмана («Видоизменённый углерод») снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа, Юсуф Гейтвуд и Марин Айрлэнд.

Сериал по одноимённому комиксу Джерарда Уэя вернётся на экраны 31 июля.